英國未來國王卻心繫意大利　11歲喬治小王子夢想竟是「這職業」？

現年11歲的英國喬治小王子（Prince George）不單是威廉王子（Prince William）和凱特王妃（Kate Middleton）的長子，還是英國王位的第二順位繼承人，總有一天會當上國王。不過，英媒報導喬治小王子對自己的志向卻另有想法，他告訴媽媽，以後想要當「Pizza廚師」。



據《每日郵報》報道，喬治王子近日和媽媽凱特，以及一群友人到諾福克郡的Wiveton Hall咖啡店吃飯，他看到店內的傳統燒柴Pizza烤爐後，興奮地說：「這就是我長大後想要做的事！」咖啡店老闆Desmond MacCarthy表示，當時喬治王子對着烤爐驚呼連連，顯然對烤Pizza的工作很感興趣，並形容他是個「可愛的孩子」。

喬治小王子情傾的就是這個店內的傳統燒柴Pizza烤爐。（Wiveton Hall Cafe's FB）

事實上，喬治王子過去曾多次展露對Pizza的熱愛，去年被拍到在觀看板球比賽時，大口吃Pizza的可愛模樣，還吃得津津有味。凱特王妃曾表示，她的三個孩子喬治、夏洛特公主（Princess Charlotte）和路易小王子（Prince Louis）都喜歡烹飪。

去年喬治小王子被拍到在觀看板球比賽時，大口吃Pizza的可愛模樣，還吃得津津有味。(網上截圖)

她還透露會和喬治、夏洛特一起做Pizza，稱孩子們喜歡揉麵糰的過程，因為「可以把手弄得髒髒的」。另外，她和威廉王子去年在一次公務中，訂了12盒Pizza向志工表達謝意，可見一家人都喜歡Pizza。

不過，喬治王子的夢想或難以達成，因為Wiveton Hall咖啡店在經營17年後將於下月結業。

除喜歡Pizza外，喬治王子也喜歡飛機，今年甚至已經開始上飛行課程，威廉王子亦曾表示喬治將來可能會成為飛行員。威廉還透露，希望讓喬治自由探索，選擇不同的興趣，在真正承擔王室職責前，喬治的人生道路會比爺爺查爾斯三世（King Charles III）更加自由。