英國喬治王子三兄妹有時被禁和威廉凱特吃飯　前御廚談超嚴家規

英國王室規矩多多，喬治王子（Prince George）、夏洛特公主（Princess Charlotte）、路易王子（Prince Louis）三兄妹據悉不能在聖誕節等重大節日上與父母同桌吃飯，因為他們必須先學會「禮貌交談」。



鏡報報道，曾任已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）和戴安娜王妃（Princess Diana）的王室廚師麥格拉迪（Darren McGrady）透露，王室小孩不能在王室晚宴或重大節日與父母一起吃飯，此規定強調「禮貌交談」的重要。

麥格拉迪說，像是聖誕節等節日時，王室孩童會在育兒室和保母一起享用午餐，「這些孩子總是在育兒室吃東西，直到他們大到能在餐桌上有得體的舉止為止」。

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麥格拉迪還強調了王室育兒室的重要性，因為「教育王室小孩品味食物的能力」是他們的工作。他稱保母總是管控菜單，確保他們均衡飲食，不僅包含大量健康的蔬菜，還會向他們介紹新的大人菜餚。

儘管如此，麥格拉迪表示，當年要讓威廉（Prince William）、哈里（Prince Harry）乖乖吃蔬菜可不容易，稱曾在兄弟倆最喜歡的食物內「偷渡」蔬菜。

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