健力士世界紀錄｜印度男發明全球最細洗衣機　薄過他媽哥池

健力士世界紀錄官方10月14日公布，印度男子Sebin Saji發明一款僅重25克的迷你洗衣機，長3.25 毫米、寬3.36 毫米、高3.87 毫米，薄過他媽哥池，僅比兩塊Oreo餅乾略重，創下全球最細的洗衣機紀錄，超乎一般人的想像。



健力士世界紀錄稱，Sebin Saji必須證明他的洗衣機功能正常，並且可以運行完整的洗衣循環，包括洗滌、沖洗和脫水，才能正式獲得打破紀錄的資格。

從健力士世界紀錄官方公布的影片和圖片看到，Sebin Saji在會場親自示範如何操作，他先向洗衣機倒入洗衣粉，然後再人手倒入清水並關上「洗衣機門」。最後沙伊按下開關，洗衣機便不斷迅速滾動，進行清洗工作。

當Sebin Saji完成示範，證明其「洗衣機」能正常運作後，全場隨即響起一陣掌聲。他表示，打破健力士世界紀錄並向世界展現自己的工程才能，一直是他的夢想。

無獨有偶，最近健力士世界紀錄公布的另一項全球最細吸塵機的創舉，同樣出自印度人之手，而且是名23歲男學生，叫Tapala Nadamuni。這部吸塵機最短軸尺寸僅為0.65厘米，較先前的紀錄短了0.2厘米，整長還不及一隻成人手掌掌心的闊度。