美國男子過半世紀共食逾3.4萬個巨無霸　創下健力士世界紀錄

美國一名70歲男子自1972年起每天至少食一個麥當勞巨無霸，至今一共吃了超過3.4萬個巨無霸，他亦因此打入健力士世界紀錄。



《衛報》3月1日報道，來自威斯康星州（Wisconsin）的退休獄卒戈斯克（Don Gorske）表示，他在1972年5月17日首次吃過巨無霸之後，就與它結下不解之緣，當時已認定「可能終身都是食巨無霸」。

戈斯克至今都有保存購買收據和裝巨無霸的盒子以作記錄。（guinnessworldrecords.com）

戈斯克並沒有食言，他至今都有保存購買收據和裝巨無霸的盒子以作記錄。不過他的母親曾為兒子對巨無霸的愛感到擔憂，一度要他承諾每天只可吃巨無霸以外的套餐，直到1981年她才放棄這個規定，指兒子既然至今都沒有死於巨無霸之下，那麼就准許他繼續吃。

戈斯克提到，自己每天都會到麥當勞買巨無霸，高峰期時更一次吃掉最多9個。他以前在一個高度設防的監獄工作時，同事或是囚犯都知道他對巨無霸的熱愛，有時他因為工作關係而無法外出買東西時，同事就會幫他帶來「至愛」。

他亦稱，自己向現任妻子求婚的地方，就是麥當勞的停車場。

不少專家認為，麥當勞等快餐有大量卡路里、鈉、糖分及脂肪，經常吃會導致體重增加、肥胖、心臟病等健康問題。戈斯克直言，很多人都會覺得他會一早死掉，但自己仍然成為健力士世界紀錄的一份子。

事實上，戈斯克為了保持自己的身體在最佳狀態，除了不吃早餐，亦力拒薯條和其他食物的誘惑，而且每天會步行超過9公里。他現在每週只到麥當勞兩次「掃貨」，當場吃了一個之後，其他帶回家，等待肚餓時才用微波爐加熱再吃，每天最多吃兩個，與以前每天最多9個相比，食量明顯大幅減少。

戈斯克對巨無霸的愛，令他在1999年獲健力士世界紀錄頒「終身吃最多巨無霸」的稱號，並在2011年突破2.5萬個大關。他當時向《衛報》表示，巨無霸仍是自己最喜愛的食物，他有意一直吃下去。

他在2023年一共吃了728個巨無霸，平均每天吃不足2個，令總數增至34128個。戈斯克強調，他對巨無霸的熱愛沒有減退，指很多人見過他吃巨無霸後，都覺得他好像第一次吃般興奮。