印度狠母為拆散鴛鴦買兇殺女兒　殺手卻是「未來女婿」下場超慘

印度近期發生一宗引起關注的棄屍命案。



一名42歲婦人被發現遭勒斃陳屍田中，正當眾人以為又是一宗姦殺事件時，警方調查發現，38歲的疑凶竟是死者未成年女兒的男友、受到後者唆使才殺了被害人。

不過疑凶與死者還有一層特殊關係，那就是不知情的死者曾經花錢僱用兇嫌、意圖殺掉自己的女兒，原因僅因為「不支持女兒戀情」，卻不知女兒男友就是殺手。

買兇殺女兒「殺手碰巧是她男友」 印度媽媽遭反殺 慘死棄屍田地（01製圖）

女兒知母親欲殺自己後 向男友這樣提議（點圖放大閱讀）：

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綜合《印度時報》（India Times）等外媒報道，事件發生在當地時間5日的印度。

42歲女子德維（Alka Devi）向丈夫拉瑪坎特（Ramakant）透露「要去自首」出門後就人間蒸發，後者多次搜索均沒有見到人影，直到隔天才接到警方的電話。

到場後，拉瑪坎特才知道愛妻已被勒斃、棄屍農田。

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警方也在追查之下發現，德維因為得知未成年女兒與一名30餘歲的男子交往、感到不安而決定「買兇除掉女兒」，卻不料自己開價5萬盧比（約4619港元）找來的殺手，就是女兒男友本人。

曾入獄10年、38歲的蘇巴斯（Subhash）接下委託後，向小女友透露了德維的「弒女計畫」，後者則決定反將一軍、承諾如果男友殺了母親、自己就和他結婚。

最終兩人聯手將德維勒斃丟棄在農田當中，案件曝光後少女還蘇巴斯也雙雙被捕。

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警察局長夏爾瑪（Pradeep Sharma）說，偷拍犯是一名自動三輪車司機，目前正在接受偵訊，釐清動機。（X@RituRathaur）

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