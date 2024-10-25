19歲女為嘗仁醫夢　「Cosplay」醫生入院斷症打針無人發現

英國一名19歲女子成功在不進醫學院的情況下，實現了當醫生的夢想。



不過女子並不是跳級或受過其他醫學訓練，反而是假冒醫生，而且過程中完全沒人發現。

涉事伊靈醫院（Ealing Hospital）位於倫敦西部。（Google Maps截圖）

19歲的茲德拉夫科娃首次走進倫敦伊靈醫院假冒醫生時，曾進入救護車及為病人注射，卻無人發現。（影片截圖：Facebook@TOP News Live）

茲德拉夫科娃2度進入醫院，還買了聽診器，加深「專業醫生」的形象。（Google Maps截圖）

不過她為病人注射不明物質的過程全被監視器拍了下來。（Google Maps截圖）

茲德拉夫科娃就這樣大搖大擺走進伊靈醫院看診。（Google Maps截圖）

據ODDITYCENTRAL報道，19歲的茲德拉夫科娃（Kreuena Zdrafkova）出生於保加利亞，目前居住在倫敦西部的伊靈區（Ealing）。

她從小就夢想能成為一名醫生，但她沒有進入醫學院就讀，反而決定不讓缺乏醫學背景這個「小細節」阻礙自己。

今（2024）年4月，她穿上白袍、戴上橡膠手套，充滿自信地走進伊靈醫院（Ealing Hospital）看診。

她「當上醫生」的那天，有人看到她檢查醫療器材、進入救護車，甚至為一名病人注射了不明物質。

由於當時沒有被發現，她竟因此更加有自信，認為自己可以長期「看診」。3天後茲德拉夫科娃又再次回到醫院，這次還買了聽診器，加深自己「專業醫生」的形象。

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茲德拉夫科娃的律師試圖以「年輕移民」身份替她開脫，聲稱茲德拉夫科娃只是單純想要實現當醫生的夢想，沒有真正傷害任何人。

不過她為病人注射不明物質的過程全被監視器拍了下來，所以茲德拉夫科娃依然得面對罰則。

她在第二次「上班」時被發現根本不是醫生，隨後遭警方逮捕。

近期她被判處12個月緩刑，除非遇到緊急醫療情況，未來也被禁止進入任何NHS（英國國民保健服務）醫療機構。

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安格萊德是美國知名內科醫生，常接受電視訪問。（IG@shoshanamd）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】