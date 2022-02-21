墨西哥男嬰在醫院被抱走　父母堅持找尋　16年後奇蹟發生轟動全國

墨西哥一對夫妻在2005年底於醫院產下一子，不料孩子才出生沒多久，竟然遭不肖人士拐走，長期下落不明，但夫妻倆仍不放棄，這麼多年來仍苦心追尋愛兒。就在此事發生16年後，奇蹟竟然發生了，這對夫妻終於找到失蹤多年的兒子，消息一出在當地引發轟動。



根據外媒《紐約郵報》（New York Post）報道，這對夫妻瑪西亞斯（Yasir Macias）和洛佩茲（Rosalia Lopez）在2015年12月，於墨西哥瓜達拉哈拉市的醫院生下兒子薩爾瓦多（Salvador），但孩子出生沒多久，竟被假扮成護士的人口販子拐走。

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儘管事情發生當下，夫妻倆有立刻報警，但警方就是找不到任何有關薩爾瓦多的線索，突然間就人間蒸發。經過這麼多年，瑪西亞斯和洛佩茲仍沒放棄找回兒子的念頭，夫妻倆甚至在去年9月於哈利斯科法醫學研究所的協助下，透過薩爾瓦多剛出生照片進行臉部分析，推算他的長相。沒想到幾個月之後，警方接獲通報，有個少年的長相和背景，與失蹤多年的薩爾瓦多高度相似，目前生活在瓜達拉哈拉市郊區，警方隨後就前往當地找尋。

事後警方找到這名少年，之後進行DNA比對，其基因與瑪西亞斯和洛佩茲高達99.99%的高匹配率，證實他就是失蹤多年的薩爾瓦多。據了解，目前少年身體狀況良好，當局也將安排親子重逢，並將追查該案涉案人等。該消息一出，瞬間成為當地民眾討論焦點。

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