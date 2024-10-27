英聯邦成員倡就奴隸制遺留問題開啟對話　英國施紀賢：不賠錢

兩年一屆的英聯邦政府首腦會議10月26日在南太平洋島國薩摩亞落下帷幕，儘管英國希望避免談及奴隸制賠償問題，但英聯邦領導人們一致同意，討論這一問題的「時機已經到來」。



綜合路透社、英國廣播公司（BBC）等媒體報道，包括英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在內的56位政府首腦簽署了一份文件，回應討論跨大西洋奴隸貿易賠償問題的呼聲。

會後發表的聯合聲明稱，「現在是進行有意義的、真實的和相互尊重的對話，以建立一個基於公平的共同未來的時候」。不過，施紀賢26日在新聞發布會上表明，英國的立場「非常明確」，即不會支付賠償。

英國從1562年開始參與跨大西洋奴隸貿易，到18世紀30年代已成為最大的奴隸貿易國。直到1807年和1833年，英國才分別廢除了其殖民地的奴隸貿易和奴隸制度。

聲明提到一種名為「黑鳥（blackbirding）」的奴役形式，即來自太平洋島嶼等地的人被欺騙、脅迫或綁架到澳洲和其他地方的種植園工作。

圖為2024年10月26日，英王查理斯三世在薩摩亞的最後一天行程。（Reuters）

據統計，幾個世紀以來，數百萬甚至上千萬非洲人被綁架並運送到世界各地的種植園。英媒估算，英國需要向14個國家支付的賠款估算從2060億英鎊至19萬億英鎊（約2萬億至191萬億港元）不等。

此前，一些其他歐洲大國和英國機構已開始就參與奴隸貿易道歉，但英國從未正式道歉。

近年來，要求英國為奴隸制賠償的呼聲愈來愈高。在太平洋島國薩摩亞舉行的英聯邦政府首腦會議上，不少非洲、加勒比國家和太平洋島國領導人就提出，曾長期從事奴隸貿易的英國及相關歐洲國家應就跨大西洋奴隸貿易和實施奴隸制給予經濟賠償，或者至少在政治上做出補償。

然而，此次聯合聲明未提及應採取何種形式就奴隸貿易和奴隸制進行補償。

報道稱，反對賠償的人說，各國不應該為歷史錯誤負責，而支持賠償的人則說，奴隸制遺留下來的問題導致了巨大而持久的貧困。

2024年10月26日，薩摩亞，圖為英國首相施紀賢在英聯邦政府首腦會議上發表講話。（Reuters）

據報道，26日的英聯邦政府首腦會議進行了約六個小時。施紀賢在當天的新聞發布會上表示，會議之所以持續如此之久，並不是因為討論賠償問題。

他稱，聯合聲明做了兩件事，呼籲進行討論以及同意現在是進行對話的時候。

「我要在這裏明確指出，在我們到這裏的兩天裏，沒有任何討論是關於錢的。我們在這方面的立場非常非常明確。」施紀賢說。

出席此次會議的倫敦大學英聯邦研究所所長Kingsley Abbott認為，該聲明標誌施紀賢在這一問題上可能取得歷史性突破，「現在艱苦的工作才真正開始」。BBC也指出，施紀賢似乎為進一步討論賠償問題敞開了大門。

巴哈馬外長米切爾（Frederick Mitchell）預計，英國最終將向加勒比海國家支付經濟賠償。

報道稱，即將上任的英聯邦秘書長Shirley Ayorkor Botchwey是一位支持賠償的人士，她目前擔任加納外交部長。

2024年10月26日，薩摩亞，圖為英聯邦秘書長施佩雅（Patricia Scotland）發表講話。（Reuters）

現年61歲的Botchwey將接替自2016年以來一直擔任這一職務的施佩雅（Patricia Scotland），成為首位擔任這一職務的非洲女性。

英聯邦是由英國和已經獨立的前英國殖民地或附屬國組成的聯合體，目前包括56個國家。英聯邦峰會每兩年召開一次。外交官們表示，他們期待下一屆英聯邦峰會能將賠償問題作為議程的核心重點。

本文獲《觀察者網》授權轉載

