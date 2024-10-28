Kiss＝表達愛意？　英國進化心理學家揭驚人起源

國外研究推測，人類親吻的起源並非為了表達愛意，而可能來自數百萬年前我們毛茸茸的祖先。



微微噘起嘴唇吸吮的動作，最初是用來幫彼此清除皮毛上的蜱蟲和蝨子，直到幾百萬年前，親吻才開始獲得性的含意，成為交配前的行為。

華威大學進化心理學家拉梅拉在《進化人類學》期刊發表研究有關研究（X@lameira_adriano）

接吻全為清除對方寄生蟲、死皮和碎屑 點圖放大閱讀：

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《每日郵報》報道，華威大學進化心理學家拉梅拉（Adriano Lameira）在《進化人類學》期刊發表研究，揭露名為「理毛師的最後一吻」（the groomer's final kiss）假說，指出親吻是人類演化的痕跡。

原來數百萬年前，微微噘起嘴唇吸吮的動作，是一種必要的理毛方式，用來清除寄生蟲、死皮和碎屑。

拉梅拉教授認為，人類毛茸茸的祖先會在全身進行這種獨特的理毛方式，最後以嘴對嘴的接觸結束。

隨著我們的祖先進化，毛髮越來越少，這些理毛過程會變得越來越短，但還是以嘴對嘴結束。最終，全身理毛的習慣消失了，但嘴對嘴接觸保留下來，成為我們現在所知的親吻。

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拉梅拉教授估計，人類的祖先約在700萬年前從樹上移到地面時，就發展出吸吮毛髮的技巧：

因為地面上的寄生蟲很多，理毛出於衛生目的變得重要。

後來當人類祖先在200萬到400萬年前失去所有毛髮時，仍繼續延續親吻習慣。

目前沒有其他動物被發現像人類那樣，噘起嘴唇做出輕微的吸吮動作表達愛意。

拉梅拉教授認為，今天所有的親吻形式都是從清除蝨子的技巧演變而來，從簡單的打招呼時在臉頰上輕吻，到親吻手或頭作為宗教祝福，還有表示情慾或性慾的熱吻。

然而，拉梅拉教授補充，親吻獲得性含意的確切原因「仍然比較推測性」，可能還需進一步研究解釋親吻的慾望與性交衝動之間的關聯。

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】