泰國飼主車禍離世　大象得悉後情緒激動　衝向靈堂前屈膝跪拜棺木

2017年8月，泰國一名大象飼育員不幸遭遇車禍離世，正當親戚們搭建靈堂作法事時，一隻名為「凡農」的大象突然衝進靈堂，凝望男子的棺木幾秒後，流着眼淚，屈膝膜拜，網友紛紛流傳這感人的畫面。



這隻大象的靈性，也真的讓人看得動容：（按圖了解）

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根據外媒報道，泰國素叻府（Changwat Suratthani）一名擔任大象飼育員的84歲男子查隆（Chalong Chuenprasang）遭遇車禍死亡。親屬領回他的遺體後，便在屋外搭建起靈堂做法事。某天正在舉行葬禮時，一隻名為凡農（Phanom）的大象衝進靈堂，走進棺材前默默凝望幾秒後，突然屈膝跪下對着棺材膜拜，雙眼還默默流下淚水，讓在場的親戚都目瞪口呆。

大象在飼主靈前下跪的感人一幕，讓百萬網友被感動了，直呼「大象真的有靈性」。

查隆的兒子帕拉莫特（Pramote Chuenprasaeng）表示，凡農是十多年前父親從馬戲團手中救出的一隻受虐大象。父親養了十多頭大象，每一隻都感情深厚，但特別照顧受虐過的凡農。

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帕拉莫特說，那天他將父親離世的消息親口告訴大象們，凡農突然非常激動掙脫牽繩，從象舍那邊一路狂奔到飼主靈堂前面，看到棺木先是愣了一下，突然立刻流淚跪下膜拜。

帕拉莫特擔心凡農太過激動可能會傷人，趕緊走過去輕拍凡農的背，凡農這時才慢慢起身走回象舍，如此感人的一幕讓在場所有親戚全紅了眼眶。

帕拉莫特表示，如今父親雖然過世，但他也會接手父親的遺志，好好照顧凡農以及象舍裏所有的大象直到終老。

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