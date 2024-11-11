日本120年殯儀館推出咖啡館　提供「入棺思考人生」打卡體驗服務

日本千葉縣富津市一家有逾120年歷史的日式傳統殯儀館Kajiya（和葬空間か志"屋 ）與殯葬用品公司合作，推出日本首家預約制棺材咖啡館（入棺カフェ），為消費者提供「躺入棺材體驗」服務，吸引不少顧客前來打卡拍照。店主表示要讓年輕人思考葬禮的意義。



咖啡館設於富津市Kajiya總店大樓的1層，自9月起開張，建築有100年歷史；店內有3口棺材，分別為金、綠和黃色，由殯葬用品公司GRAVE TOKYO設計。

咖啡館體驗費為2200日圓（約111.2港元）。現場有不少消費者體驗入棺，還有情侶要求拍照打卡。

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綜合日媒報道，策劃咖啡館的48歲社長平野清隆表示，消費者可以躺進棺材，蓋上棺材板幾分鐘，靜靜思考在離世前應該如何生活，這一創意的背後是他24歲時父親突然去世，對他有所啟發。

他稱希望人們在擁有「生動」體驗的同時，也讓情緒低落、在生活碰壁的人有「重生」感覺，「從它們走出來意味你已經重生，你的生活已被重置。我希望他們感到可以重新開始生活。」

Kajiya總店是明治後期1902年創立的老字號殯儀館。