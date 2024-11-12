男生遇腦震盪失憶 竟「再度追求」已分手女友 最終大團圓結局
撰文：ETtoday
出版：更新：
美國猶他州一名女子剛和男友分手對方就發生可怕事故，男友因為腦震盪忘了2人已經分手的記憶，又主動和她聯絡，最後讓2人的戀情死灰復燃，不但決定復合還結婚，宛如電影一般的劇情在網絡上瘋傳。
居住在猶他州的女子珍娜（Jenna Brotherson），與男友米契爾（Mitchell）於2020年9月正式結為夫妻，然而在2人結為連理的7個月前，2人曾經協議分手。
珍娜表示，當她突然又收到米契爾的訊息時非常疑惑，因為2人明明已經同意分手，原以為對方只是想和她維持友好關係，後來才發現男友在2人分手後，隔天前往猶他州滑雪度假中心Beaver Mountain遊玩時發生嚴重事故，因為頭部撞傷失去部分記憶，不但不記得2人已經分手，甚至也不知道2人曾經交往，以為還在追求中。
珍娜表示，由於一直持續收到米契爾的簡訊和關心，最後慢慢打開她的心房，2人見面後決定再給這段感情一次機會，復合5個月後確認彼此是對的人，求婚後不到3週就正式結婚，「我一直覺得我們之間就像有一條看不到的繩子，把我們緊緊拉在一起」。
2人的故事曝光在網絡後獲得98萬點閱，許多網友感動留言：
．「天啊，太感人了」
．「這應該拍成電影故事」
．「感覺整個宇宙都在幫忙你們復合」
．「說不定男友其實沒有失憶，只是想找理由和你聯絡」
延伸閱讀：6旬翁娶小38歲女：9歲女出席婚禮一面之緣 多年後重遇新郎變老公
+17
日本首相選舉點票 石破茂睡着當選？低頭「沉思」畫面熱傳韓版「小球轉動大球」 韓媒：尹錫悅苦練高爾夫球 投特朗普所好日本120年殯儀館推出咖啡館 提供「入棺思考人生」打卡體驗服務日本女生說話特別「嗲聲嗲氣」？專家揭原因無師自通？德國聰明大象「自學成才」 懂自己用水管洗澡
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】