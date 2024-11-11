韓版「小球轉動大球」　韓媒：尹錫悅苦練高爾夫球　投特朗普所好

韓媒11月11日引述韓國總統室人士稱，總統尹錫悅最近再次拿起高爾夫球桿練習，為未來可能與美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）展開「高爾夫外交」作準備。



《韓國時報》11日報道，尹錫悅10日在總統府舉行的經濟和安全會議上表示，「盡快安排與特朗普會面，以建立融洽關係並進行討論」，報道引述消息人士，指尹錫悅「有聽取提升高爾夫球技巧的建議」。

美國時任總統特朗普2017年初次拜訪日本，更在2019年再訪日，已故前首相安倍晉三安排他和松山英樹和青木功等高爾夫好手打球。圖為2019年3月26日，日本千葉，特朗普與安倍在高爾夫球場上。（GettyImages）

尹錫悅上一次執桿還是在2016年，這一愛好伴隨至他升任大檢察廳任中央調查部第二科長後漸漸消失。日本已故前首相安倍晉三曾是特朗普的「球友」，還在2016年11月向特朗普贈送金黃色的日本製高爾夫球桿，以增進雙方感情。

特朗普是高爾夫球運動愛好者，他的17歲孫女凱伊（Kai Trump）亦擅長這運動，她曾在7月舉行的共和黨大會（RNC）上演講為爺爺助選，指特朗普時常打電話關心自己，還「問我高爾夫球最近打得如何」。

2024年11月7日，韓國首爾，圖為韓國總統尹錫悅在會議上發表講話。（Reuters）

中美過去有「乒乓外交」，在中國被稱為「小球轉動大球」。