Elon Musk效應繼續發力　加密貨幣DOGE大漲市值高過Adidas

美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月12日任命大力幫助自己競選的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）領導新一屆政府的政府效率部（Department of Government Efficiency，簡稱DOGE），縮寫與馬斯克所鐘情的加密貨幣狗狗幣（Dogecoin，簡稱DOGE）同名，DOGE幣也應聲大漲，市值一度衝上635億美元，一舉超越多間知名企業。



Tesla創辦人馬斯克2024年10月在美國賓夕法尼亞出席大選活動（REUTERS）

狗狗幣11月12日一度在24小時內急升51%至0.43美元，市值衝上635億美元。縱觀榜上有名的眾多知名企業的市值，例如通用汽車（GM，市值631億美元）、平治（Mercedes-Benz，593億美元）、Adidas（425億美元）、7-11（373億美元）等，均不如狗狗幣635億美元的市值。

截至香港時間14日下午7時半，其交易價格為0.39美元。

圖為虛擬貨幣狗狗幣（Dogecoin）官網圖片。（dogecoin.com）

特朗普表示，馬斯克將與企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同領導所謂的政府效率部(Department of Government Efficiency，簡稱DOGE)。消息一出，與該部門簡稱同名的加密貨幣狗狗幣（DOGE）應聲大漲20%。

馬斯克過去多次表示對狗狗幣的支持，包括曾在社交平台X（舊稱Twitter）表示要「讓火箭送實體狗狗幣上月球」。