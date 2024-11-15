沙特盛事經濟辦Elie Saab時裝騷　Celine Dion再踏舞台獻唱｜有片

中東國家沙特阿拉伯（Saudi Arabia）近年銳意推動經濟多元化，除舉辦體育賽事、國際論壇外，11月13日在首都利雅得舉辦Elie Saab時裝騷（Elie Saab Fashion Show），邀得加拿大歌后莎蓮迪安（Celine Dion，又譯席琳狄翁）再踏舞台獻唱，美國歌星Jennifer Lopez等人也有出席。



Elie Saab為黎巴嫩裔時裝設計師，這次活動是慶祝他的品牌踏入45周年。

2024年11月13日在沙特舉辦的時裝騷上，Celine Dion與黎巴嫩裔時裝設計師Elie Saab在台上合影（Reuters）

2024年11月13日在沙特舉辦的時裝騷上，Celine Dion在台上表演（Reuters）

2024年11月13日在沙特舉辦的時裝騷上，Celine Dion在台上表演（Reuters）

56歲的Celine Dion在時裝騷上壓軸登場，演唱名曲《The Power Of Love》及《I'm Alive》，這次是她繼巴黎奧運後再度踏上舞台獻唱。

她2022年公布罹患僵硬人症候群，之後曾在一段長時間離開舞台，取消多場演唱會。

加拿大歌后Celine Dion於2024年11月13日在沙特利雅得出席時裝騷（IG@eliesaabworld）

加拿大歌后Celine Dion於2024年11月13日在沙特利雅得的時裝騷上獻唱，是繼巴黎奧運後再踏上舞台（IG@eliesaabworld）

除了Celine Dion外，時裝騷上也出現多位西方知名人士，包括Jennifer Lopez（J.Lo）、影后荷爾芭莉、古巴裔美國歌手Camila Cabello等人。

↓ Celine Dion表演片段 ↓