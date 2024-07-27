巴黎奧運｜Celine Dion被指收1560萬歌酬　大會發言人曝真實狀況

加拿大歌后莎蓮迪安（Celine Dion，又譯席琳迪翁）7月26日出席在法國巴黎塞納河畔舉行的第33屆夏季奧林匹克運動會（又稱2024巴黎奧運會）開幕式並壓軸表演50年代經典歌曲《愛的讚歌》（Hymne A L'Amour）。美媒稱莎蓮迪安因200萬美元的酬勞接下奧運演出，不過奧運發言人回應指，奧運會儀式上的表演者不會收到表演費用。



第33屆夏季奧林匹克運動會（又稱2024巴黎奧運會）開幕式2024年7月26日在法國巴黎舉行。加拿大歌后莎蓮迪安（Celine Dion，又譯席琳迪翁）獻唱旋律優美動人的《愛的讚歌》（Hymne A l'Amour），為開幕式畫下完美句點。（Reuters）

巴黎奧運7月26日正式開鑼，法國在開幕禮大騷文化實力，除了找來樂壇天后Lady Gaga為表演打開序幕，因患上罕見病「僵硬人症候群（Stiff Person Syndrome）」而被迫休養多時的莎蓮迪安亦復出擔任壓軸表演嘉賓，冒雨為開幕禮壓軸獻唱。

第33屆夏季奧林匹克運動會（又稱2024巴黎奧運會）開幕式2024年7月26日在法國巴黎舉行。加拿大歌后莎蓮迪安（Celine Dion，又譯席琳迪翁）獻唱旋律優美動人的《愛的讚歌》（Hymne A l'Amour），為開幕式畫下完美句點。（REUTERS）

美國TMZ在23日引述消息報道，作為電影《鐵達尼號》主題曲《My Heart Will Go On》的原唱人，莎蓮迪安在巴黎奧運開幕禮上將演唱一首歌曲，歌酬高達200萬美元（約1560萬港元）。

第33屆夏季奧林匹克運動會（又稱2024巴黎奧運會）開幕式2024年7月26日在法國巴黎舉行。加拿大歌后莎蓮迪安（Celine Dion，又譯席琳迪翁）獻唱旋律優美動人的《愛的讚歌》（Hymne A l'Amour），為開幕式畫下完美句點。（Reuters）

奧運發言人24日告訴紐約娛樂雜誌《Page Six》：「開幕典禮的表演者不收取報酬，表演者願意在這樣的條件下演出，反映出是真心希望參與法國和體壇的世界級盛事。」