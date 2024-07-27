巴黎奧運｜Celine Dion重回舞台背後：每週5天治療　運動員般訓練

在4月的雜誌訪問上，加拿大歌后Celine Dion（莎蓮迪安，又譯席琳迪翁）談到自己病情及康復進度時稱「我想成為最好的自己，目標是再看到艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower，又稱巴黎鐵塔）。」在最新的奧運開幕禮上，她復出公開獻唱，舞台正是艾菲爾鐵塔。這位歌后數月前曾談如何克服病情，為求讓自己能重踏舞台，她每週5天治療，形容就像運動員般訓練。



患上罕見疾病「僵硬人症候群」（Stiff Person Syndrome）的Celine Dion於6月推出紀錄片《我是：莎蓮迪安》（I Am: Celine Dion），公開自己對抗頑疾的過程，期間她曾因肌肉痙攣而動彈不得，強忍淚水。

2024年7月26日巴黎奧運開幕禮，Celine Dion站在艾菲爾鐵塔上演唱《愛的讚歌》（Hymne A L'Amour）（Pool via REUTERS）

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Celine Dion又是如何讓自己能重新走上舞台？她4月宣傳紀錄片時接受Vogue訪問，談到自己每週5天接受治療，包括運動治療、物理治療、發聲治療，以幫助控制症狀，她稱「我鍛鍊我的腳趾、我的膝蓋、我的小腿、我的手指、我的歌聲、我的聲音。」

她又堅強地稱「在我看來，我有兩個選擇。要麼我像運動員一樣訓練，並超級努力，要麼我就結束一切，全部都完結，我呆在家裏，聽自己的歌，站在鏡子前給自己唱歌。」

她最後選擇了「運動員般訓練」之路，「我選擇了從頭到腳、身體與靈魂都投入進去，與醫療團隊一起努力。我想成為最好的自己。」

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Celine Dion早在多年前巡迴演唱會期間發覺身體出現毛病，聲音有時不受控制，但不知原因，她之後一直嘗試應對，據她6月接受加拿大廣播公司（CBC）訪問時回憶道，她當時會更改唱法、調整對鼻音的運用，刪去部份曲目，又把一些歌曲降調（key），以便她能成功演出。

在經過長期治療後，她6月向英國廣播公司（BBC）指，「我的聲音將重建…… 它已經開始一段時間，在我們現在說話時，我的聲音正在重建，就在此時此刻。」

2024年7月23日，巴黎奧運舉行前夕，加拿大著名歌手Celine Dion現身位於巴黎的酒店。（Reuters）

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這次巴黎奧運演出除了是Celine Dion證實患上「僵硬人症候群」以來的首場表演，也是自2020年初之後再次踏足舞台。

這位法裔加拿大歌手早在13歲推出首張個人專輯，數十年來唱盡多首名曲，在患病後也強調渴求重回舞台，她在演出後發文稱，對重回她最喜歡的城市之一（巴黎）表演感到榮幸與充滿喜悅。