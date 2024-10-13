巴黎奧運開幕式Celine Dion美聲震撼世界　法媒：是「咪嘴」

今年巴黎奧運開幕式，加拿大天后莎蓮迪安（Celine Dion，又譯席琳狄翁）壓軸獻唱，美聲震撼世界成一大焦點。



然兩個月過去，法媒本週踢爆，多位音樂界專業人士分析認為，奧運開幕的莎蓮迪安演唱無疑是重播彩排，技術上前後者的內容很難一致。

奧委會（IOC）拒絕回應相關報道。

加拿大天后莎蓮迪安（Celine Dion）。（GettyImages）

巴黎奧運開幕式上莎蓮迪安（Celine Dion）的壓軸演出。（GettyImages）

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法媒《解放報》（Libération）以「莎蓮迪安在奧運開幕式上咪嘴？」為題報道，鋼琴作曲人艾帝安（Etienne Guéreau）本週五（11日）表示，莎蓮迪安在7月27日奧運開幕演唱，電視放送的是修過的重播。

不願具名的音效師指出，當天演出和彩排完全一致：

百分之百是重播。

許多專業工作者向《解放報》指出，演出和彩排內容一致，技術上幾乎不可能存在，一首歌曲在不同現場表演，每個版本必然存在差異。

相關報載掀起輿論譁然。奧委會拒絕回應。莎蓮迪安或其經紀公司沒有置評。

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另方面，同在開幕式表演的Lady Gaga，當天在賽納河畔疑因雨影響，演出遭民眾砲轟音效很爛：

Lady Gaga的表演非常棒，可惜法國人忘記事先進行咪高風測試。

而這次輿論掀議不太一樣的是，奧委會在此前堅稱，莎蓮迪安的演唱是貨真價實的「現場演出」。

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