巴黎奧運開幕式Celine Dion美聲震撼世界 法媒：是「咪嘴」
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
今年巴黎奧運開幕式，加拿大天后莎蓮迪安（Celine Dion，又譯席琳狄翁）壓軸獻唱，美聲震撼世界成一大焦點。
然兩個月過去，法媒本週踢爆，多位音樂界專業人士分析認為，奧運開幕的莎蓮迪安演唱無疑是重播彩排，技術上前後者的內容很難一致。
奧委會（IOC）拒絕回應相關報道。
點圖放大瀏覽：
+15
法媒《解放報》（Libération）以「莎蓮迪安在奧運開幕式上咪嘴？」為題報道，鋼琴作曲人艾帝安（Etienne Guéreau）本週五（11日）表示，莎蓮迪安在7月27日奧運開幕演唱，電視放送的是修過的重播。
不願具名的音效師指出，當天演出和彩排完全一致：
百分之百是重播。
許多專業工作者向《解放報》指出，演出和彩排內容一致，技術上幾乎不可能存在，一首歌曲在不同現場表演，每個版本必然存在差異。
相關報載掀起輿論譁然。奧委會拒絕回應。莎蓮迪安或其經紀公司沒有置評。
【延伸閱讀】巴黎奧運獎牌品質太差？羽毛球天王拍片揭與東京奧運金牌驚人對比
點圖放大瀏覽：
+18
另方面，同在開幕式表演的Lady Gaga，當天在賽納河畔疑因雨影響，演出遭民眾砲轟音效很爛：
Lady Gaga的表演非常棒，可惜法國人忘記事先進行咪高風測試。
而這次輿論掀議不太一樣的是，奧委會在此前堅稱，莎蓮迪安的演唱是貨真價實的「現場演出」。
【延伸閱讀】巴黎奧運｜牙買加選手「撞臉那英」成熱話 潘展樂竟神似何潤東？
還有翻版常威 張本智和撞臉「他」（點圖放大瀏覽）：
+15
2050年熱爆！研究：北京雅典東京等地或無法再辦夏季奧運巴黎奧運拳擊｜林郁婷奪金 細看外媒如何報道 BBC提一隱憂巴黎奧運｜射手靠YouTube自學僅射出1分爆紅 勵志故事獲韓企贊助巴黎奧運｜加拿大撐竿跳辣妹「狂扭屁股」爆紅 私下竟是成人網紅巴黎奧運｜志田千陽獲封偶像級神顏 舊相出土揭曾用一招「變臉」
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】