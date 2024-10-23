美國海洋世界殺人鯨表演中途突排大量「黃色糞水」　下秒潑向觀眾

美國德州的「聖安東尼奧海洋世界」（SeaWorld San Antonio）日前出現驚人畫面，有頭殺人鯨在表演途中突然排便，水中頓時出現一片黃色的污漬。



當觀眾疑惑那是否真的是排泄物時，下秒殺人鯨就將帶有糞便的水打向觀眾席，讓不少人傻眼。

美國聖安東尼奧海洋世界一頭殺人鯨在表演途中突然排便，接著還將帶有糞便的水打向觀眾。（X@DallasTexasTV）

觀眾慘呼「臭到嘔」 網民笑稱是動物的反擊（點圖放大瀏覽）：

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《TMZ》報道，這一插曲19日發生在「聖安東尼奧海洋世界」的殺人鯨特技表演中。

曝光的畫面中，可以見到這頭殺人鯨按照慣例地在水中移動，不過下秒牠的身後突然出現一片黃色、明顯是排泄物的污漬，觀眾席上不少人當下感到疑惑，還有孩童轉頭詢問。

正當眾人還在討論之時，同一頭殺人鯨已經折返、接下高高躍起，下秒直接將帶有黃色污漬的水打向觀眾席，眾人除了發出驚呼，據稱現場難聞的氣味也讓大家傻眼。

現場觀眾薩曼莎（Samantha King）事後受訪時表示：

我們原本以為坐在前排只會被淋濕，沒想到卻是被屎水淋濕。

更直呼「味道有夠臭，人們都在作嘔！」。

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一名美國X用戶貼出影片，批評中國廣東汕尾寵物樂園用鬆獅犬扮熊貓。（X@CollinRugg）

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對此，「聖安東尼奧海洋世界」表示相當遺憾，目前正在採取措施確保顧客的安全和舒適。

不過畫面在網路上曝光後引起熱議，許多人直呼：

「（這是）動物的反擊！」

「就說不要再去看動物表演了吧」



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