環球小姐冠軍出爐　21歲美女舞者兼企業家折桂　歷來首位丹麥得主

一年一度的環球小姐選美大賽（Miss Universe 2024）11月16日落幕，來自丹麥的佳麗Victoria Kjær Theilvig榮獲冠軍，成為首位榮膺此比賽桂冠的丹麥人。



丹麥選手Victoria Kjær Theilvig在2024年11月16日獲得年度環球小姐冠軍後，在社交平台上載加冕後的相片。（Instagram@victoriaakjaerr）

Victoria Kjær Theilvig年僅21歲，是一名專業舞者、企業家，她當晚接連從數個着裝比賽晉級，最後從逾120名佳麗中脫穎而出，贏得冠軍。

▼Victoria Kjær Theilvig在社交平台上傳參賽影片

得獎前一刻，Victoria Kjær Theilvig說：「我今天站在這裏，因為我想要創造歷史，這就是我今晚要做的」。

尼日利亞選手Chidimma Adetshina獲得亞軍，墨西哥選手Maria Fernanda Beltran獲得季軍。

今屆環球小姐選美大賽是開辦以來，首次取消年齡限制，允許超過28歲以上女性參賽。各國佳麗們須在本國贏得選拔賽決賽冠軍後，代表本國來到墨西哥參加決賽，進而決出冠軍。

馬耳他選手Beatrice Njoya以超過40歲之齡殺入決賽，是決賽中年齡最大的選手。

現年81歲的韓國選手崔順華（Choi Soon-hwa）之前未在韓國環球小姐選拔賽決賽突圍，獲得「最佳服裝獎」。