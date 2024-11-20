美國男子繼承祖母5美元鈔票　竟因一錯誤價值達312萬元

美媒11月18日稱，美國男子湯米（Tommy）從祖母繼承了一張擁有多年歷史的5元美元紙幣（約38元）。據指，該紙幣印刷有瑕疵，從正面看與其他紙幣相若，但背面卻有明顯印刷錯誤，然而正是這原因使該紙幣價值急漲8萬倍，最高有收藏家向他開價40萬美元（約312萬港元）收購。



美國新聞週刊（Newsweek）報道，湯米的女友卡羅爾（Charlotte Carroll）在社交媒體Tiktok上分享上述趣事，她說湯米的祖母曾在位於加州的荷里活環球影城（Universal Studios Hollywood）財務部門工作過，期間收集許多紙幣，其中一張便是這張5元美元紙幣。

從卡羅爾拍攝的影片可見，這張紙幣正面的右下角印刷圖案出現重叠，而紙幣背面左下方竟遺下一個明顯的空白三角型。

2005年2月22日，一名銀行家在首爾一間韓國外幣找換銀行拿著美元鈔票。（Getty）

報道稱，這張紙幣的一角很可能在印刷時不慎被摺起來，誤打誤撞地創造這張獨特的紙幣。而由於紙幣印刷錯誤非常罕見，這使其成為潛在的收藏品。

卡羅爾在受訪時稱，已經有收藏家向他們出價高達40萬美元收購這張紙幣，但他們已經決定拒絕不賣，並強調：「這是我們最喜歡、也是最無價的一件收藏」。