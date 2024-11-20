家中寵物鼠生不停 美國男崩潰交出「150桶老鼠」 母鼠全已懷孕
撰文：ETtoday
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美國新罕布什爾州（New Hampshire）一名男子在家飼養的老鼠由於過度繁殖，竟然多達1000多隻。
最後不得不求助動物收容中心，過多的數量讓收容所也十分為難。
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這名男飼主18日前往新罕布夏州防止虐待動物協會NHSPCA求助，表示他家中有150多隻寵物需要尋求安置。
工作人員後來發現所謂的寵物其實是老鼠，而且不是150隻，而是150個裝滿老鼠的桶子。
男子原本交出3個裝有71隻老鼠的桶子，數量後來暴增到400多隻，由於許多母鼠已經懷孕，收容所預估數量在短期內就會增加到1,000多隻。
收容所人員表示，這些老鼠都沒有按照性別分開飼養，只能擠在骯髒的塑膠桶中生活、繁殖。
他們目前正在努力接收老鼠，並且提供乾淨舒適的生活空間，由於老鼠繁殖數度很快，大約20天就會生產，已聯絡其他收容中心，希望能找到願意收留這些老鼠的地方。
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