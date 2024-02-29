日本新版500円硬幣很難用？7成販賣機不收　日媒：更新設備成本高

日本2021年發行的新版500日圓硬幣，採用當時最新防偽技術、以3種金屬鑄造，但市面上大多自動販賣機、兌幣機至今仍不接受這款硬幣。日媒2月28日報道，即使這些機台因應新紙幣發行而更新系統，新500日圓硬幣的尷尬處境亦可能持續下去。



J-CAST News於28日報道，因更新硬幣識別設備成本高昂，持有者都不願更新，導致新版500日圓硬幣無法用於多數自動販賣機，外界預料隨着日本7月推出新版紙幣、系統被迫更新，情況會有所改善。

新版500日圓硬幣正反面：

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日本自動販賣系統機械製造商協會發言人卻認為，屆時接受新500元硬幣的機台不會大幅增加。理由是識別紙幣和硬幣的，實則上是兩套設備，販賣機更新紙幣識別設備時，未必會同時更新硬幣用的設備。

現時僅約有30%自動販賣機接受新版500日圓硬幣。截至2021年底，全日本約有270萬部自動販賣機，即約有81萬部接受新版硬幣。

哪些售賣機用得到？

報道指，JR車站的售票機和便利店的半自助付款機對新版500日圓硬幣的接受率相當高。7-11母企7&I控股更稱，新版硬幣可用於該集團旗下所有半自助付款機，亦可用來增值交通IC卡。若手上有新版500日圓硬幣、不知如何使用，可用上述方法脫手。

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