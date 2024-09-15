富士山登山季結束　中外遊客「翻牆」強行攻頂　表明「冇有怕」

日本富士山4條登山道於9月10日正式關閉，結束為期約2個月的登山季節。但日媒指出，即使閉山後，仍有許多外籍遊客靠鑽小路或跨越柵欄等方式硬闖富士山攻頂，相當危險。其中一名中國遊客受訪時就指出，他知道已經閉山，但認為「自己不會有事」。



朝日電視台報道，富士山7月開始的「攀登季」於10日結束，靜岡縣與山梨縣共4條登山道正式關閉，停止通行。登山道入口也開始搭建圍欄，設置「禁止通行」的看板。

中國遊客在富士山閉山後強行攻頂。（youtube@ANNnewsCH）

根據統計，今（2024）年的開山季節總共吸引約19.9萬遊客造訪，總計9人在富士山上罹難。

富士山閉山後，仍有大批外籍遊客靠翻過圍欄、鑽小路攻頂。（youtube@ANNnewsCH）

儘管攀登祭結束，富士山5合目12日仍聚集不少遊客。報導指出，許多外籍遊客無視寫著「禁止通行」的標語，悄悄從未設柵欄的小路、或翻閱圍欄闖入登山道。

下著大雨之際，一名外籍遊客走下山，他透露是從清晨5點半進入登山道，攻頂後再快閃下山。一名中國遊客則指出，他知道富士山已經閉山，但還是攻到山頂，被問起「不怕危險嗎？」後，他自信十足地回答「我不會有問題」。

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為了防止遊客出意外，靜岡縣警方14日早上前往富士宮口6合目進行宣導，呼籲遊客避免在閉山期間登山。富士宮警察署表示，遊客在閉山期間登山將無處求助，相當危險。就算是登山老手也有在山中遇難的可能性，呼籲遊客避免在這段期間攀登富士山。

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