Banksy第六幅塗鴉「大貓」曝光　創作動機揭盅　預告作品陸續有來

英國倫敦街頭過去一週湧現著名匿名塗鴉藝術家Banksy（班克西）的新塗鴉作品，第六幅塗鴉8月10日在倫敦西北部曝光，為一隻大貓的剪影畫像。英媒採訪Banksy發言人後11日報道，Banksy是想在社會充斥負面新聞時期為大眾打氣，並預告作品陸續有來。



新作品「大貓」出現於倫敦西北部一個未使用的木製廣告板上，Banksy也在社交網站Instagram上傳照片，證明是他的新畫作。

《衛報》11日報道，在新作品曝光的數小時後，當地工作人員隨即把廣告板移走，擔心畫作遭其他人扯下偷走。

Banksy過去一週曝光的街頭新作品均屬動物系列，之前依次發布的畫作為山羊、大象、猴子、狼、鵜鶘，部份作品遭人偷去。

Banksy在社交網站上傳作品時，均未有解說創作動機，但因他昔日多個作品帶有諷刺元素，因此這次也引來眾多網民猜測他的「訊息」，不過據採訪Banksy發言人的《衛報》11日報道，Banksy目的很簡單，就是在新聞頭條充滿負面報道時振奮人心，為公眾打打氣。

報道稱，Banksy希望這些作品能為公眾帶來意想不到的樂趣，且溫和地強調人類的創意能力，而不是破壞、負面的能力。發言人並預告第七幅作品很快會出現，呼籲倫敦居民留意。

↓ 倫敦街頭出現的Banksy另一作品 ↓

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