您將很難忍笑：貓狗倉鼠鬥一番 英國搞笑寵物攝影獎入圍作品發表
撰文：聯合新聞網
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英國舉辦「2024搞笑寵物攝影獎」（Comedy Pet Photo Awards 2024）趣味競賽，主辦單位近日公布30張入圍決賽的佳作，每一張都捕捉到動物們表情生動或動作浮誇的有趣瞬間。
點圖放大看看30張入圍決賽作品：
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這場比賽由2位專業攝影師希克斯（Paul Joynson-Hicks）和蘇拉姆（Tom Sullam）共同發起，希望透過該平台讓人們感受到寵物們為生活帶來的歡樂，同時呼籲社會關注動物的權益。
主辦單位10日公布的30張入圍作品中，有看似在空中飛舞的小狗、一臉懵地舉手好似準備發問的小貓、打哈欠的驢子、咬著花的烏龜、用手遮太陽的倉鼠還有無頭馬等，搞笑姿勢，不覺令人莞爾。
評審團將決定獲獎照片，冠軍作品將於6月6日公布。
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