英國最新研究發現，一個人「能喝多少酒」，跟還在母親子宮裡接觸到的睪固酮濃度有關。



由於睪固酮濃度對於寶寶手部發育有顯著影響，因此也可透過手指長度發現端倪。

這項研究被發表在《美國人類生物學期刊》（American Journal Of Human Biology）。

「酒量好不好」看手部就知道？英國研究：量度這2根手指長度比例（01製圖）

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研究團隊調查了258名學生、包括169名女性及58名男性的每周飲酒習慣，接著測量他們的「2D:4D比例」，也就是食指與無名指的長度比例。如果無名指較長，可能接觸到更高濃度的睪固酮。如果食指較長，可能接觸到更多雌激素。結果發現，重度飲酒者的「2D:4D比例」往往比較低，也就是說無名指比較長，意味著產前接觸較高濃度的睪固酮。

研究作者、英國史雲斯大學（Swansea University）演化生物學家曼寧（John Manning）表示：

酒精攝取量的差異可能在子宮裡就決定了。

根據研究結果推測，較高濃度的睪固酮，可能促成酒精耐受度提高，因此更可能形成飲酒習慣：「男性胃中的酶可以減少30%的酒精吸收，而女性則會把更多酒精吸收進入血液。」

不過，這項研究不是為了讓男性炫耀肝臟更耐操，而是為了揭示普遍存在的酗酒問題：

酒精攝取是一項重大的社會與經濟問題。因此，了解為什麼飲酒情況在個體之間出現如此大的差異，是很重要的。

值得注意的是，研究樣本僅限於少數學生，或許只能代表一小部分人口的飲酒習慣，還需要更多研究，才能確認產前睪固酮與成年飲酒之間的關聯性，是否存在因果關係。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】