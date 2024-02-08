吃「偉哥」威而鋼能預防失智？英國研究：阿茲海默症風險降44%

經過數十年的研究與開發，人類至今仍無法找到治療阿茲海默症（Alzheimer）的有效辦法。



不過有項新研究發現廣被視為治療男性勃起障礙的「威而鋼」（Viagra，俗稱「偉哥」）竟有助於降低失智風險，雖然還需要更多實際實驗結果來佐證，但這個發現仍提供專家全新的思路。

分析超過26萬「不舉男」的醫療紀錄 驚訝發現威而鋼奇效（點圖了解更多）：

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《衛報》報道，這份由英國倫敦大學學院（University College London）發表在《神經病學》（Neurology）雜誌上的研究中，學者分析超過26萬名被診斷患有勃起功能障礙男性的醫療紀錄。

研究人員在過程中發現「服用21至50次勃起功能障礙藥物（威而鋼）的男性罹患阿茲海默症的風險降低了44％」，同時「與未服用威而鋼或類似藥物的男性相比，服用威而鋼或類似藥物的男性數年失智的可能性降低18％」。

雖然這樣的研究結果令人驚喜，但其性質更偏向「觀察性研究」，因此無法確定究竟是威而鋼和類似藥物真的可以預防阿茲海默症，或只是本來就不容易罹患阿茲海默症的男性更常服用這些藥物。

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研究主要撰文者、倫敦大學學院的布勞爾（Ruth Brauer）指出「我們還不能斷定威而鋼等治療勃起障礙的藥物有功效，但這確實為我們提供未來的1個全新思路」，並稱「我們現在需要適當的臨床試驗來觀察這些藥物對女性和男性阿茲海默症的影響」。

根據估計，全世界目前有超過5500萬人失智，其中大部份是由阿茲海默症所引起，雖然先前已有清除大腦中異常蛋白質的新藥展現減緩疾病的曙光，但藥物效果始終微乎其微。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】