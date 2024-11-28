泰王賜妃子詩妮娜新名 只改一字有完全不同含義
撰文：莊勁菲
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泰媒報道，泰國政憲公報網站11月26日宣布，泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）賜予王妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）新名「詩妮納」，雖然讀音相同，僅一字之差，但有不同含義。
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泰國公共電視台（Thai PBS）報道，16日王室法令宣布泰國王妃詩妮娜獲賜新名，全稱改為「昭坤帕詩尼納·披拉薩甘婭妮」（Sineenat Bilaskalayani），即名字變成詩尼納。
舊名中的「娜（นาฏ）」變為了「納（นาถ）」，兩個字讀音一樣（naat）但含義不同。前者是指泰國傳統舞蹈或戲劇中的女演員；後者則經常用在貴族名字中，以表尊貴身份。
昭坤帕（Chao Khun Phra）是她的王室頭銜，意為妃子；披拉薩甘婭妮（Bilasakalyani）則意為美淑女。
這是39歲的詩妮納第三次改名，她原名尼拉蒙·溫蓬（Niramon Unphrom），她跟泰王年齡相差33歲，2019年被賜稱號「昭坤帕詩尼娜·披拉薩甘婭妮」。
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