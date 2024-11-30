美國Macy's感恩節大巡遊矚目登場　有巨型孫悟空翱翔天際｜有片

美國11月28日迎來傳統節日感恩節（Thanksgiving Day），紐約當日舉行年度梅西百貨感恩節巡遊（Macy's Thanksgiving Day Parade），多個像孫悟空和路飛的經典動畫角色的巨型氣球在紐約街道穿梭，據報活動吸引接近300萬民眾駐足觀看，場面好不熱鬧。



網上有孫悟空參與梅西感恩節巡遊的影片：

綜合美國媒體報道，年度盛事梅西百貨感恩節巡遊在紐約市中心舉行，這個巡遊自1920年代開始，至今已來到98屆。最初由梅西百貨公司的員工發起，其後規模一年比一年大，來自世界各地的遊客一年比一年多。巨型氣球、巡遊花車、學校儀仗隊、表演人士也紛紛加入巡遊行列。

美國11月28日迎來傳統節日感恩節（Thanksgiving Day），紐約當日舉行年度梅西感恩節巡遊（Macy's Thanksgiving Day Parade），多個像孫悟空和路飛的經典動畫角色的巨型氣球在紐約街道穿梭，據報活動吸引接近300萬民眾駐足觀看，場面十分熱鬧。（X@ToeiAnimation）

今年的巡遊共有22個巨型氣球登場，包括史努比、蜘蛛俠、海綿寶寶、比卡超，麥當勞叔叔、路飛、孫悟空和米妮老鼠等眾多經典卡通角色。