玩過山車變玩命「上至最高點」安全桿突鬆脫　美國男機警一招自救

撰文：中天新聞網
出版：更新：

美國亞利桑那州一名男子，近日到主題樂園搭乘過山車時，他的座位安全桿竟在爬升至最高點時突然鬆開。他迅速作出反應，在過山車下墜前，爬出座位逃生，而攝影機也捕捉到了這個驚魂時刻。

根據全國廣播公司（NBC）等美媒，事發在該州鳳凰城（Phoenix）的「Castles N' Coasters」主題樂園。要求匿名的男子表示，11月24日為了幫姪女慶生而到主題樂園遊玩，並搭乘了園內的雙環過山車「沙漠風暴」（Desert Storm）。

【圖輯】點圖放大看意外畫面👇👇👇

他憶述了當下的情形，當過山車快到頂端時，「我突然聽到一個不尋常的喀擦聲，我膝上的安全桿鬆開了」。男子說：

「我當時只有幾秒鐘的時間，決定要繼續留在車上還是下車。」

根據畫面，只見過山車緩緩行駛至頂端時，突然出現了動靜，男子爬出座位並跳到一旁的緊急樓梯，而幾秒後過山車就往下俯衝。男子表示，他當下的判斷救了自己一命。

【相關圖輯】內地遊樂園大擺錘故障　遊客驚險倒吊半空　園方：倒掛不到10分鐘（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+7

男子提到，操作設施的工作人員不僅在出發前，未親自檢查確保安全桿已正確鎖住，且在事發時渾然沒察覺異狀。直到男子返回地面後才注意到發生了安全事故。男子認為：

「當工作人員看到我爬出來時，應該能按下緊急停止按鈕或做點什麼。」

【相關圖輯】美國海洋世界殺人鯨表演中途突排大量「黃色糞水」　下秒潑向觀眾（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+18

男子說，園方向他提供退款並接受了投訴報告，但男子覺得他的擔憂沒有被聽到：

「我認為最可怕的部分是工作人員的疏忽，以及他們在整個事件中的粗心大意。」

目前主題樂園尚未對外發表回應。

英國最怪地盤主題樂園　一家大細開起重機　讓鏟泥車「鏟上天」

據悉，在亞利桑那州，該州當局不負責監督主題樂園設施的法規，但規定遊樂設施每年必須至少接受一次檢查。州法律規定，由市和郡當局負責強制執行。

鳳凰城主題樂園「Castles N' Coasters」的雙環過山車「沙漠風暴」（Desert Storm）。（官網截圖）
官方公布深圳歡樂谷意外調查報告　副總經理等3人被移送司法機關日本富士急樂園高速過山車Do Dodonpa永久停運　曾有4人骨折奪命機動遊戲！22歲仔玩高速旋轉機　做這個動作遭拋出座位撼頭亡日本北海道過山車突停駛　18人驚恐走落40米高樓梯　小學生嚇到喊美國機動遊戲突然故障　28人頭下腳上30分鐘　乘客以為自己死定了河北遊樂場過山車又故障　多名遊客被掛在高空暴曬逾10分鐘

延伸閱讀：

影/讓人火大瞬間直擊！台中醉89載友人衝撞民宅還想跑

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

機動遊戲意外
過山車
美國
遊樂場
主題樂園
中天新聞網