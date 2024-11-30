玩過山車變玩命「上至最高點」安全桿突鬆脫　美國男機警一招自救

美國亞利桑那州一名男子，近日到主題樂園搭乘過山車時，他的座位安全桿竟在爬升至最高點時突然鬆開。他迅速作出反應，在過山車下墜前，爬出座位逃生，而攝影機也捕捉到了這個驚魂時刻。



根據全國廣播公司（NBC）等美媒，事發在該州鳳凰城（Phoenix）的「Castles N' Coasters」主題樂園。要求匿名的男子表示，11月24日為了幫姪女慶生而到主題樂園遊玩，並搭乘了園內的雙環過山車「沙漠風暴」（Desert Storm）。

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他憶述了當下的情形，當過山車快到頂端時，「我突然聽到一個不尋常的喀擦聲，我膝上的安全桿鬆開了」。男子說：

「我當時只有幾秒鐘的時間，決定要繼續留在車上還是下車。」



根據畫面，只見過山車緩緩行駛至頂端時，突然出現了動靜，男子爬出座位並跳到一旁的緊急樓梯，而幾秒後過山車就往下俯衝。男子表示，他當下的判斷救了自己一命。

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男子提到，操作設施的工作人員不僅在出發前，未親自檢查確保安全桿已正確鎖住，且在事發時渾然沒察覺異狀。直到男子返回地面後才注意到發生了安全事故。男子認為：

「當工作人員看到我爬出來時，應該能按下緊急停止按鈕或做點什麼。」



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男子說，園方向他提供退款並接受了投訴報告，但男子覺得他的擔憂沒有被聽到：

「我認為最可怕的部分是工作人員的疏忽，以及他們在整個事件中的粗心大意。」



目前主題樂園尚未對外發表回應。

據悉，在亞利桑那州，該州當局不負責監督主題樂園設施的法規，但規定遊樂設施每年必須至少接受一次檢查。州法律規定，由市和郡當局負責強制執行。

鳳凰城主題樂園「Castles N' Coasters」的雙環過山車「沙漠風暴」（Desert Storm）。（官網截圖）

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