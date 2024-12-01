喬治小王子升讀哪間學校　英媒：威廉王子心儀伊頓　凱特另有所想

英國王室第2順位繼承人、11歲的喬治小王子（Prince George）正就讀預備學校（preparatory school），據英媒11月30日引述消息人士指，父親威廉王子（Prince William）希望他未來升讀伊頓公學（Eton College），但凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）則另有所想，希望兒子升讀自己的母校。



《鏡報》引述接近王室的消息人士指，威廉王子冀兒子就讀自己的母校、著名男校伊頓公學，喬治王子也贊成，但凱特王妃則不願意，她希望兒子到自己母校、男女校莫爾伯勒學院（Marlborough College）升學，她認為伊頓對喬治小王子來說太「古板」（stuffy）。

專門研究英國王室的專家Katie Nicholl又指，凱特也更希望兒子到男女校就讀，之後就可以與妹妹、弟弟一起上學，因凱特以前就是與兄弟姐妹同一學校，「她那時有很快樂的學校時光，但威廉在伊頓也有美好的回憶，伊頓公學與貴族、王室成員的聯繫有悠久歷史。」

莫爾伯勒學院與伊頓公學均同為知名寄宿學校，學費同樣不菲，分別為每年46,995英鎊（約46.5萬港元）與49,998英鎊（約49.5萬港元）。伊頓公學有眾多名人校友如首相、王室成員、知名科學家等，該校有「首相搖籃」之稱。

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過去英國王室成員通常是在家接受教育，至查理斯三世（King Charles III）幼年8歲時獲送至寄宿學校Cheam School，他當時成為首位入讀平民學校的王儲。

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