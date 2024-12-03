日本男子遭入屋行劫卻分文未失　網民笑回：你比小偷更似罪犯

日本一名男子近日在社交平台發文表示，自己的住所懷疑遭小偷入內盜竊，但家中卻毫無損失，令他相當意外。他指出賊人分毫未取可能跟他家中牆上掛着的war game道具有關。有網民笑言，這名男子比小偷更似罪犯。



日本一名男子分享被小偷潛入家中「爆格」的經歷，他認為賊人因為看見家中牆上的war game道具所以分毫未取：

日本網民「鯖武者」11月23日在其社交平台X撰文指，一天回家後發現入口處發現奇怪的痕跡，應該是有人趁他不在家入內盜竊。

然而，在他在點算家中物品後，驚訝發現並沒有任何物件遺失。他開頭對此感到相當困惑，但也估計小偷之所以放棄「爆格」，可能跟自己掛在家中牆上的war game道具有關。

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而從「鯖武者」分享的照片可見，他家中牆上掛滿包括長槍、飛鏢、短刀、雙節棍、拳套等war game道具。

網民紛紛在貼文下留言指，「誰看了都會逃跑」，「感覺你比小偷更似罪犯」，「如果報警，有麻煩的可能是你」，「小偷太不識貨了，這些都是好東西啊」，「小偷當下應該報警的」。