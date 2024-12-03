日本年度流行語大賞揭曉　繼半澤直樹11年後再有日劇相關用語奪獎

日本每年都會公布「流行語大賞」，選出當年度討論度最高、在網路上受熱議、話題性十足的詞彙。2024年的流行語大賞於昨（2）日公布，年度大獎並由TBS電視劇《極度不妥！》（ふてほど）奪下。這也是自2013年的日劇《半澤直樹》知名台詞「加倍奉還」以來，時隔11年再有日劇相關詞彙奪下流行語年度大賞。



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《東京體育》報導，《極度不妥！》由阿部貞夫主演，描繪一位從昭和時代穿越到現代的老師，以過去與現代價值觀的不同所引發的一連串風波作為題材。儘管在關東地區的收視率為6%至8%，但引發熱烈討論，「極度不妥」一詞經常在媒體上被使用。該劇也獲頒「東京Drama Award」連續劇部門優秀獎等殊榮。



除了年度大獎之外，日本政治與社會方面的重大詞彙也入選流行語前十名。自民黨派系因未在政治資金收支報告書中，正確記載政治資金派對券的銷售收入，所引發的「非法資金問題」（裏⾦問題）一詞被選中。此外，日本今年接連發生搶劫事件，犯罪集團在社群媒體招募犯罪執行者時，為了不被應徵者發現涉及不法，刻意標記的「合法案件」（ホワイト案件）一詞也入選。

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體育方面，美國大聯盟洛杉磯道奇隊球星大谷翔平，創下史上首次單賽季50支全壘打與50次盜壘紀錄，使「50―50」一詞獲選。在巴黎奧運田徑女子標槍項目中，獲得金牌的北口榛花選手所說的「未能留下名言」（名言が残せなかった）也進入前十名。平均年齡41.5歲的綜合馬術團體的4名選手，隊伍暱稱所取的「初老日本」也獲選，他們為日本馬術界帶來1992年以來第一枚銅牌。



20年來首次改版的「新紙幣」、嘻哈組合「Creepy Nuts」的熱門歌曲〈Bling―Bang―Bang―Born〉，以及以巨額詐騙事件為主題的電視劇《地面師》中的台詞「夠了吧（もうええでしょう）」也都進入了前十名。

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日本2024流行語大賞前10名（未區分名次）

非法資金問題（裏金問題）

族群（界隈）

初老日本（初老ジャパン）

新紙幣

50-50

極度不妥（ふてほど）

Bling-Bang-Bang-Born

合法案件（ホワイト案件）

未能留下名言（名言が残せなかった）

夠了吧（もうええでしょう）



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