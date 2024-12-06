美國夫婦榮獲健力士世界紀錄：「全球最老新人」加埋202歲｜有片

健力士世界紀錄（Guinness World Records）宣布，美國一名100歲男子與一名102歲婦人今年5月19日「拉埋天窗」，刷新「全球合計年齡最大的新婚夫婦」（World's oldest newlyweds）這項紀錄。兩人年齡合計202歲271天。



健力士世界紀錄（Guinness World Records）發片祝賀全球「最老新人」共諧連理：

健力士世界紀錄12月3日撰文指，美國一名男子Bernie Littman與婦人Marjorie Fiterman在費城（Philadelphia）的一間養老院內居住，兩人在一次化妝舞會上相識後墮入愛河，交往9年後決定共諧連理。兩人之前均有一段超過60年的婚姻，不過伴侶均而離世。

有趣的是，兩人年輕時原來同一時期就讀賓夕凡尼亞大學（University of Pennsylvania），兩人主修不同科目，並不相識。後來，Bernie Littman成為一名工程師，而Marjorie Fiterman則成為一名教師，他們在養老院偶遇前從未相遇。

健力士世界紀錄（Guinness World Records）宣布，美國一名100歲男子與一名102歲婦人今年5月19日「拉埋天窗」，刷新「全球合計年齡最大的新婚夫婦」（World's oldest newlyweds）這項紀錄。兩人年齡合計202歲271天。（健力士世界紀錄官網）

新郎的孫女Sarah Sicherman表示，她們全家都為這對「新人」感到非常激動，認為他們非常幸運能遇到彼此，並成為對方的依靠。

Sarah Sicherman又指，她們全家原以為爺爺因年事已高，不會再婚。所以當得悉他的決定後，感到十分驚喜。她欣喜地指出：「他們皆喜歡對方的幽默和智慧，同時讓彼此保持年輕。」

Bernie Littman表示，他長壽和快樂的秘訣在於保持閱讀和與時並進，而他的妻子則歸功於脫脂奶的功勞。