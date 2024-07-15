特朗普遇刺舉拳相登《時代》封面　網民質疑標題無「這」字眼

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）出席競選活動期間遭槍擊受傷後，他臉上帶血、高舉拳頭的畫面7月14日被《時代》周刊選為封面。



《時代》14日在X發布即將在8月5日上架的最新一期雜誌封面圖，那是一張特朗普遭到槍擊後、被特勤人員包圍並高舉右手的畫面。這條推文快速吸引超過500萬人關注，超過2,000條留言。《時代》6月29日發布8月5日雜誌封面圖是拜登向外離開的畫面，有網民附上2張封面對比，高呼「拜登終結」（Bidend）。

推文下的留意除了有大批特朗普支持者讚特朗普英勇外，也有大批網民留言質疑封面圖上的文字描述只提到「特朗普遭襲擊」（Attack on Trump），而不是執法機構目前調查的方向意圖暗殺（Assassination Attempt）。