威廉凱特一家驚喜現身活動　夏洛特被拍到「地下拾東西吃」網熱議

英王查理斯三世（King Charles III）的加冕大典於5月6日結束後，威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Kate Middleton）8日帶着3名子女現身公益活動現場。



5人除了在現場幫忙之外，王室3萌娃也在現場烤棉花糖夾餅乾享用。其中夏洛特公主（Princess Charlotte，又譯夏綠蒂公主）將掉落地上的餅乾碎片，送入口中的場面，讓網友忍不住驚呼「公主也遵守5秒定律」。

點擊放大瀏覽當時情景及更多活動照片：

+ 15

《每日郵報》報道，威廉王子、凱特王妃和他們的3名子女喬治王子（Prince George）、夏洛特公主與路易王子（Prince Louis），8日驚喜現身於斯勞（Slough）童子軍總部舉行的「大方送暖」（The Big Help Out）活動，讓現場義工又驚又喜。

他們花了好幾個小時翻修童子軍的小屋，供當地成員使用。

《每日郵報》王室編輯Rebecca English陪同威廉王子一家人來到童子軍基地，並分享多支相關影片。

【同場加映】查理斯加冕禮︱英王乘黃金馬車「發牢騷」？唇語專家解密（點擊放大瀏覽）：

+ 14

其中一支剛滿5歲的路易王子吃棉花糖餅乾的照片，特別受到網友關注。他從義工手中接下餅乾後立刻咬下一口，隨即幸福地搖頭晃腦。

不僅路易王子吃餅乾的反應吸睛，眼尖的網友也發現，夏洛特公主在吃棉花糖餅乾時，掉了一小塊餅乾碎片在地上。她立刻將其撿起來，拿在手中一會後，再次送入口中。讓網友驚呼「小孩子都是一樣的」、「原來王室的孩子也會遵守5秒定律」。

延伸閱讀：

輔導長「大尺度片又流出」 上萬老司機全暴動

【本文獲「TVBS」授權轉載。】