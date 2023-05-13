威廉凱特一家驚喜現身活動 夏洛特被拍到「地下拾東西吃」網熱議
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
英王查理斯三世（King Charles III）的加冕大典於5月6日結束後，威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Kate Middleton）8日帶着3名子女現身公益活動現場。
5人除了在現場幫忙之外，王室3萌娃也在現場烤棉花糖夾餅乾享用。其中夏洛特公主（Princess Charlotte，又譯夏綠蒂公主）將掉落地上的餅乾碎片，送入口中的場面，讓網友忍不住驚呼「公主也遵守5秒定律」。
點擊放大瀏覽當時情景及更多活動照片：
+15
《每日郵報》報道，威廉王子、凱特王妃和他們的3名子女喬治王子（Prince George）、夏洛特公主與路易王子（Prince Louis），8日驚喜現身於斯勞（Slough）童子軍總部舉行的「大方送暖」（The Big Help Out）活動，讓現場義工又驚又喜。
他們花了好幾個小時翻修童子軍的小屋，供當地成員使用。
《每日郵報》王室編輯Rebecca English陪同威廉王子一家人來到童子軍基地，並分享多支相關影片。
【同場加映】查理斯加冕禮︱英王乘黃金馬車「發牢騷」？唇語專家解密（點擊放大瀏覽）：
+14
其中一支剛滿5歲的路易王子吃棉花糖餅乾的照片，特別受到網友關注。他從義工手中接下餅乾後立刻咬下一口，隨即幸福地搖頭晃腦。
不僅路易王子吃餅乾的反應吸睛，眼尖的網友也發現，夏洛特公主在吃棉花糖餅乾時，掉了一小塊餅乾碎片在地上。她立刻將其撿起來，拿在手中一會後，再次送入口中。讓網友驚呼「小孩子都是一樣的」、「原來王室的孩子也會遵守5秒定律」。
查理斯加冕禮︱梅根原來中計？外媒：王室「計謀」讓她自願缺席哈里王子恐被趕出美國？ 新書自爆吸毒黑歷史惹禍：為降心中傷痛哈里王子與梅根看NBA獲電視直播 與當年威廉凱特反應相映成趣英王查理斯三世母親節貼英女王卡米拉舊照 網民用戴妃洗版超尷尬哈里梅根驚悉英女王所賜豪宅遭王室沒收 一文看清這懲罰有多殘酷卡米拉被揭長期稱梅根為「心機姣婆」 英王查理斯所取綽號同曝光
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】