湯告魯斯獲美國海軍頒最高平民榮譽獎　表揚前者演出對軍方的貢獻

美國海軍12月17日向美國巨星湯告魯斯（Tom Cruise）頒發最高級別平民榮譽獎「美國海軍傑出公共服務獎」（US Navy Distinguished Public Service Awar），以表揚他在《壯志凌雲》（Top Gun）電影系列中的表現，對海軍及海軍陸戰隊有傑出貢獻，令國民更關注軍人對國家作出服務和犧牲，



英國廣播公司（BBC）和美媒18日報道，正在英國進行拍攝的湯告魯斯17日在倫敦的片場，接受美國海軍部長德爾托羅（Carlos Del Toro）發奬章及證書。

湯告魯斯在接過奬章及證書後指，對這項榮譽感到自豪，他敬佩所有軍人，並從軍人身上體會到領導就是要奉獻。

62歲的湯告魯斯在1986年上映的《壯志凌雲》，飾演冷戰時期一名美國海軍戰機飛行員「獨行俠」Pete Mitchell。當年隨即掀起一股從軍熱潮，軍方甚至在戲院設攤位，趁機宣傳招兵計劃。

至在2022年上映的續集《壯志凌雲：獨行俠》中，湯告魯斯再次飾演Pete Mitchell一角，化身海軍教官指導飛行員執行一項九死一生的任務。美國海軍則認為電影「重新激起」年輕觀眾對軍事的興趣。

湯告魯斯另在聲明中表示，很高興自己在過去及現在啟發許多人投身海軍，並強調背後還有其他演員、工作人員默默付出努力，其參演的電影才能有這樣效果。