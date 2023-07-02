《壯志凌雲》條款｜美軍協拍電影新規定　須先保證不受中國審查

美國媒體6月30日報道，如果電影製作人想獲美國國防部協助拍攝，從現在開始須先保證電影不會遭中國大陸審查。報道指出，隨著《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）去年上映，令問題到了非處理不可的地步。



美國政治新聞網站《政治報》（Politico）報道，美國國防部6月28日更新與電影公司的合作規則，禁止向計劃接受中國電影審查要求，又或可能接受審查的電影製作人，提供任何協助。

《壯志凌雲：獨行俠》人氣爆燈。（Top Gun: Maverick）

報道指出，《壯志凌雲：獨行俠》最初的預告片中，觀眾注意到由湯告魯斯（Tom Cruise）飾演的米契爾上校（Captain Pete “Maverick” Mitchell）的飛行皮褸，被移除了中華民國和日本的國旗，這顯然是為了充就中國投資者騰訊（Tencent）。但隨著美國國內傳出批評聲浪，加上騰訊據指最後撤回投資，最終旗幟電影中得以恢復。

數十年來，荷里活一直與國防部保持密切關係。五角大樓允許電影使用其軍事基地、海軍艦艇或其他地點拍攝，並參與電影製作過程。 軍隊受益於電影推銷的軍人正面形象，電影製作人則受益於真實的場景和技術專長。

但近年愈來愈多荷里活公司遵守北京的審查要求，包括要求《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）移除片中的自由女神像。 據美國有線新聞網絡（CNN），中方希望剪掉《光年正傳》（Lightyear）剪掉一段同性接吻鏡頭。 兩家製片廠都沒有遵守，兩部電影也都沒有在中國大陸上映。

聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）批評中國的電影審查制度，並在2023財年的國防政策法案中加入相關條文，美國國防部隨後更新了相關規定。

根據《政治報》取得的國防部新文件，電影製作人如希望美軍在拍攝中提供協助，必須保證電影不會讓北京改動，「當有明顯證據表明，電影製作已經遵守或有可能遵守中國政府的要求……以實質方式審查內容，以促進中國政府的國家利益時」，美國國防部「將不會提供製作協助」。