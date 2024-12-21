遊日情報｜大阪光之文藝復興閃亮登場　3D光雕投影賀聖誕｜多圖

又到聖誕，日本大阪傳統冬季燈飾活動「大阪光之饗宴2024」（大阪・光の饗宴）已盛大開幕，其中在中之島地區舉行的「大阪光之文藝復興2024」近日啟動，活動特色是利用3D投影藝術和建築結合，在大阪市中央公會堂展開亮麗矚目的光雕投影活動。有網民分享現場拍下的影片，畫面絢麗奪目。



「大阪光之饗宴」官方平台分享光之文藝復興光雕投影活動影片：

據官方網站介紹，光之文藝復興活動在大阪市中央公會堂舉行。作為大阪中之島的象徵，這座建築物以光雕投影，展示隨著時光流逝代代相傳的歷史與意志。

本活動透過西洋畫、現代圖像、電腦圖像等影像表現手法配合壯闊的音樂，無比鮮明地展現出人們在大阪這塊土地上建立的「繁榮景象」，同時也超越時間映射出這塊土地持續綻放光芒的美麗姿態。

大阪光之饗宴2024（大阪・光の饗宴2024）

日期：即日起至2025年1月31日

大阪市中央公會堂壁面3D光雕投影

日期：即日起至2024年12月25日