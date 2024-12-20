英國媽媽鄰居垃圾桶「尋寶」　DIY變聖誕禮物　慳錢兼賺外快

英國一名全職媽媽讓「垃圾變聖誕禮物」，不僅藉此省下大筆禮物費用，甚至還能賺進外快。她的生財秘訣，就是在鄰居的垃圾桶裡尋寶，挖出可回收的材料，再藉由手工改造，讓垃圾搖身一變，成為獨樹一格的DIY禮物。



據《太陽報》（The Sun）報道， 28歲的克蘿伊（Chloe McIntyre）和未婚夫傑克（Jack）及一歲半的女兒克萊米（Clemmie）同住。由於收入有限，每個月還要付750英鎊（約7273港元）的房租，讓她萌生了「垃圾禮物」的想法。

英國媽媽克蘿伊讓「垃圾變聖誕禮物」，不僅省下大筆費用，還能賺進外快。（Facebook@Chloe McIntyre）

英國媽媽克蘿伊讓「垃圾變聖誕禮物」，不僅省下大筆費用，還能賺進外快。（IG@chloemcintyreugc）

克蘿伊準備聖誕禮物的另類做法獲《太陽報》報道。（The Sun截圖）

每到回收日的晚上，克蘿伊就會打開手機的手電筒，開始她的「垃圾購物之旅」。她會翻找鄰居的回收桶，尋找可用的物品。克蘿伊透露，透過這種方法，她已經賺進255英鎊（約2472港元），更省下近480英鎊（約4654港元）的聖誕禮物費用。她今年只花了40英鎊（約388港元）到店家購買禮物，其他的禮物全都是用「垃圾」變成的創意禮物。

她將衛生紙的捲筒組裝成花圈形狀，再噴上銀色的漆，加上蝴蝶結，做成聖誕節的「銀色花圈」。而且她不僅會自己用這些「垃圾禮物」，還成功在eBay上出售。她曾把舊的削皮器改造成時鐘，從鄰居的垃圾堆中找到鏡子、書籍、未開封的鉛筆和二手桌子等，也全都成為廢物利用的寶物。

雖然有不少人批評她的做法，但克蘿伊一點也不在意。她表示，這麼做不但讓她省了不少錢，還送出許多令人驚豔的禮物：

網民想嘲笑就隨他們嘲笑吧！我不但擁有創意，還同時省下了一大筆錢！

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網民勸勿送這種：收到就想丟掉（點圖放大看看網民討論）：

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