加拿大KFC創意無限　炸雞桶蓋化身黑膠唱片播Jingle Bells｜有片

又到聖誕，加拿大KFC與廣告公司合作推出一個別出心裁的推廣活動，在社交媒體引起不小的迴響。KFC將旗下的炸雞桶蓋「搖身一變」化成可以播放的黑膠唱片，唱片內收錄四首像《We Wish You a Merry Christmas》and《Jingle Bells》的經典聖誕歌曲，並加入KFC廚房烹飪的聲音元素。這張「限量版」的KFC黑膠唱片一共有10張，只可以透過抽獎獲得，但美食與美妙樂韻的結合，讓不少網民留言希望購買這張黑膠唱片。



加拿大KFC在社交平台分享聖誕限定產品，既是炸雞桶蓋，又是可以播放的黑膠唱片：

綜合加拿大媒體報道，KFC黑膠唱片採用生產一般炸雞桶的紙張製成，桶蓋上塗有乙烯基塗層（coating）並經過蝕刻（etched）。

限量KFC黑膠唱片只能透過參與抽獎獲得，只抽不賣：

唱片收錄一系列KFC聖誕頌歌，包括《Deck the Halls》、《We Wish You a Merry Christmas》和《Jingle Bells》等經典聖誕歌曲。

有趣的是，KFC還在唱片中加入其獨有的烹飪聲音元素，譬如在《We Wish You a Merry Christmas》裏有香料搖晃的嘎嘎聲，《Deck the Halls》中配上鍋的嘶嘶聲等，讓民眾享用美味炸雞時也聽到源自KFC的特有「聲效」。