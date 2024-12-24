這個聖誕不太冷　澳洲美女化身精靈與你共渡火熱佳節｜有片

又到聖誕，當北半球的聖誕燈飾點亮寒冷的冬夜，南半球的澳洲則迎來充滿陽光和高溫的夏日聖誕。澳洲一名年輕女子Bianca Colecchia近日在社交媒體上發布影片，影片中她將自己打扮成聖誕精靈，與友人一起在陽光與海灘的陪伴下，舉行一場熱辣辣的聖誕派對和派發禮物。



澳洲女子Bianca Colecchia在IG上分享與朋友在海灘開聖誕派對的影片：

Bianca Colecchia在影片下留言表示，您的聖誕精靈正在散播節日歡樂，每人一份禮物， hohoho（類似聖誕老人的叫聲）。

她表示與來自One Nation（澳洲一個政黨）的朋友們一起在海灘慶祝聖誕節，並感謝所有人的參與。

正當北半球國家大都在嚴寒中迎來聖誕節，位處南半球的澳洲白天溫度可超過攝氏30度。難怪身處墨爾本的Bianca Colecchia可以與友人渡過一個熱辣辣的聖誕派對。