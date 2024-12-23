蘇格蘭80米空中韆鞦迎聖誕　飽覽360°絕美城市天際線｜有片

又到聖誕，香港人會想到歐洲過聖誕嗎？蘇格蘭首都愛丁堡（Edinburgh）素來聖誕氣氛濃厚，王子街花園（Princes Street）的聖誕市集（Edinburgh Christmas Market）更是相當受民眾歡迎，高達80米的空中韆鞦Star Flyer，以最驚險刺激的方式，讓你可以一覽這座城市的唯美天際線。



有網民分享搭乘蘇格蘭愛丁堡Star Flyer空中韆鞦的獨特體驗：

愛丁堡向來充滿聖誕氣氛，王子街花園的聖誕市集每年都迎來大量遊客及當地民眾，高達80米的飛天韆鞦Star Flyer更是主要景點之一。

愛丁堡聖誕市集IG上有Star Flyer徐徐升起然後旋轉的影片：

從網上的影片可見，韆鞦緩緩升起，去到高處開始展開360度的旋轉。

+ 2

游客可以一覽這座美麗城市的天際線，飽覽愛丁堡的360度全景，望着著名景點司各特紀念塔（Scott Monument），感受另類的聖誕氣氛。

愛丁堡聖誕市集Star Flyer

時間：2024年12月17日至2024年1月4日