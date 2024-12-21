Wham!《Last Christmas》衛冕　連續兩年霸榜英國聖誕歌曲

聖誕節將至，多地播放歌曲迎接，在去年成功稱霸英國聖誕歌曲榜Wham!的《Last Christmas》，在今年衛冕成功，連續兩年排名第一。美國歌后瑪莉嘉兒（Mariah Carey）名曲《All I Want For Christmas Is You》給聽眾留下深刻印象，是榜單上的常客，今年迎來發布30周年，但依舊維持第三的排名。



George Michael在2016年聖誕節離世，終年53歲。他的作品《Last Christmas》在2023年終於稱霸英國的聖誕歌曲榜，達成他創作歌曲時「要成為No.1」的理想。（Getty Images）

綜合英媒報道，《Last Christmas》在今年力壓美國歌星Gracie Abrams的新歌《That's So True》稱霸英國聖誕歌曲榜，這首歌早在40年前就已發布，由在2016年逝世的Wham!成員佐治米高（George Michael）填詞和編曲，拍檔Andrew Ridgeley在歌曲二度霸榜後表示欣慰，指佐治米高會「非常高興」這首歌成為節日經典。

《Last Christmas》自去年稱霸後，達成英國史上需時最長成為聖誕之王歌曲的成就。Ridgeley今年又感慨歌曲，指歌曲歷經37年排名第一，39年成為聖誕之王，然後「就像倫敦的巴士一樣，一下子就都來了！」

《Last Christmas》在2024年12月20日再次稱霸英國聖誕歌曲榜，圖為歌曲影片截圖（截圖自YouTube@Wham_Official）

除英國外，這首歌在全世界仍廣受歡迎，目前在Spotify全球每天的播放量為770萬次，並且在本週的美國單曲排行榜上排名第四。