Wham!《Last Christmas》衛冕　連續兩年霸榜英國聖誕歌曲

聖誕節將至,多地播放歌曲迎接,在去年成功稱霸英國聖誕歌曲榜Wham!的《Last Christmas》,在今年衛冕成功,連續兩年排名第一。美國歌后瑪莉嘉兒(Mariah Carey)名曲《All I Want For Christmas Is You》給聽眾留下深刻印象,是榜單上的常客,今年迎來發布30周年,但依舊維持第三的排名。



George Michael在2016年聖誕節離世,終年53歲。他的作品《Last Christmas》在2023年終於稱霸英國的聖誕歌曲榜,達成他創作歌曲時「要成為No.1」的理想。(Getty Images)

綜合英媒報道,《Last Christmas》在今年力壓美國歌星Gracie Abrams的新歌《That's So True》稱霸英國聖誕歌曲榜,這首歌早在40年前就已發布,由在2016年逝世的Wham!成員佐治米高(George Michael)填詞和編曲,拍檔Andrew Ridgeley在歌曲二度霸榜後表示欣慰,指佐治米高會「非常高興」這首歌成為節日經典。

《Last Christmas》自去年稱霸後,達成英國史上需時最長成為聖誕之王歌曲的成就。Ridgeley今年又感慨歌曲,指歌曲歷經37年排名第一,39年成為聖誕之王,然後「就像倫敦的巴士一樣,一下子就都來了!」

《Last Christmas》在2024年12月20日再次稱霸英國聖誕歌曲榜,圖為歌曲影片截圖(截圖自YouTube@Wham_Official)

除英國外,這首歌在全世界仍廣受歡迎,目前在Spotify全球每天的播放量為770萬次,並且在本週的美國單曲排行榜上排名第四。