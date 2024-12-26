Boxing Day與拳擊無關？　拆禮物、看足球賽還要食隔夜餸

聖誕節過後的12月26日，英國、加拿大、澳洲等地迎來Boxing Day（拆禮物日，又稱節禮日），繼續贈送禮物、購物、享受節日佳餚以及觀看體育賽事，慶祝的方法跟它名字中的拳擊（Boxing）毫無關係。究竟這個「名不符實」的節日從何而來？人們又為什麼把它叫做Boxing Day呢？



Boxing day名字的起源，始於維多利亞時代的富人會在這一天將禮物包裝好、送給窮人。這一天也是傭人在結束聖誕節當天繁忙的工作後的休假日，他們不僅會從僱主那裏收到聖誕禮盒（box），也會在這天回到家，給家人送上節日禮盒。

此外，教會在聖誕節當天將一年來募集的善款箱打開，並在第二天將裏面的錢分發給窮人。

圖為2020年英國零售商Marks and Spencer的分店內，一名顧客正在瀏覽聖誕禮物和裝飾品區域內的一些節日商品。（Getty）

在愛爾蘭和西班牙加泰隆尼亞，人們則稱12月26日為聖士提反節（Saint Stephen‘s Day），匈牙利、德國、波蘭和荷蘭民眾則直接把拆禮物日當作第二個聖誕節慶祝。美國則不存在這個節日。

歷史上，英國的工人階級喜歡在聖誕節出門玩樂，包括看足球賽。據英國歷史學家Martin Johnes所說，成天困在僱主家的工人們才不想在過節的時候繼續待在家裏，但到50至60年代，随着生活水平提高，愈來愈多人能夠在節日期間吃大餐、送禮物，於是漸漸的也都跟家人共度，看球賽這個活動就改到聖誕後的第二天進行。

至於拆禮物日的食物，自然是把聖誕節剩下來的隔夜餸吃掉，咖哩火雞、火雞批還有火雞三明治也就成為拆禮物日的特色。