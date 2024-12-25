聖誕假期想做兼職？美媒揭「5大好賺副業」　扮聖誕老人可賺11萬

今日（25日）是聖誕節，外媒整理5種節日期間「超好賺的副業」，讓大家歡樂過節之餘也能增加收入。其中，有人憑藉打扮成聖誕老人，就賺進1.47萬美元（約11.4萬港幣）。



《CNBC》報導，根據Sidehustle.com 10月進行的調查，近1/5美國人計劃開始兼職，支付假期支出，例如旅行和禮物。以下為5種節日期間「超好賺的副業。」

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1. 禮品包裝

美國女子蜜雪兒（Michelle Hensley）2018年開始在Instagram發布精心包裝的禮盒，結果吸引包括金卡戴珊（Kim Kardashian）在內的名人爭相購買，於是她將其發展成全職工作，成立Nifty Packaging Co.公司。去年，該公司的銷售額超過46.6萬美元，其中禮品包裝佔總收入的70%。

根據求職網站Indeed，美國禮品包裝工平均時薪高達21美元，在Fiverr、Upwork等自由工作平台上，時薪則從幾美元到超過50美元都有，具體取決於禮品數量或是否客製包裝。

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2. 代排隊或代辦服務

美國男子柯林斯（Collins Baffoe）在零工平台Taskrabbit上接單，負責幫忙客戶在紐約各地餐廳排隊。Taskrabbit員工可以自行設定價格，但被鼓勵遵循網站演算法設定的建議費率，該平台平日平均每小時收費27美元，假期期間則是32美元。

柯林斯表示，在Taskrabbit兼職，每月收入落在5000至6000美元之間。

3. 懸掛聖誕燈飾

美國男子克萊斯（Spencer Claeys）在提供清理屋頂或排水溝服務的公司Northwest Pro Wash工作，但在朋友建議下，他去年冬天開始兼職懸掛聖誕燈飾。

克萊斯表示，一般房屋需要約120英尺的聖誕彩燈，懸掛它們平均每小時可賺進54美元，但如果客戶想要高品質的線，收入則可提升至2小時700美元。高薪客戶甚至有時會花高達6,500美元，安裝可以全年透過手機操作的燈。

克萊斯說，這是大多數人都可以從事的副業，可以自己做，也可以與其他人一起做。

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4. 製作業配文

市場研究公司Forrester的首席分析師齊克林（Kelsey Chickering）稱，如果在社群有超過1000名追蹤者，就有可能透過合作廠商的業配文，靠着抽佣來賺錢。

根據Forrester 10月進行的一項調查，在美國34歲及以下的成年人中，25%的人表示，有影響力人士的社群媒體貼文，很可能影響他們的冬季假期購物決定。調查發現，其排名超過了電視廣告、線上影片廣告、雜誌和播客。

齊克林指出，大多數業配都是基於佣金，收入也差異很大；例如，亞馬遜的聯盟計劃通常要求申請者至少擁有500名追蹤者和10篇原創貼文，每次業配支付0到20%佣金。

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5. 扮成聖誕老人

美國男子艾迪里奇（Eddy Rich）已裝扮成聖誕老人近30年，2018年，他的兒子說服他減少現場演出，轉而加入個人化影片網站Cameo。

去年聖誕節期間，艾迪里奇每小時拍攝多達20個影片，每天長達10個小時，總計賺進1.47萬美元；平均每段影片26.25美元，每小時最多可賺525美元。

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