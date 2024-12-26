聖誕怪傑英國偷嘢「被捕」　原來是托兒所老師策劃窩心大計｜有片

英國媒體報道，蘇格蘭格拉斯哥（Glascow）一間托兒所的學童因學校遭盜竊而感到不安。老師為了安撫他們，將事件歸咎於惡名昭彰的聖誕怪傑（Grinch）。老師其後更與當地警方合作，讓孩子們扮演警察一齊拘捕聖誕怪傑，將他送上警車，期望透過將「匪徒」繩之於法，讓學子們可安心返學。學校的閉路電視鏡頭完整地紀錄了這場別開心面的「拘捕行動」。



網上有格拉斯哥幼稚園學童們扮警察，拘捕聖誕怪傑的影片：

英國廣播公司（BBC）12月20日報道，一名小偷8日打碎格拉斯哥一間名為Ivy in the Park的托兒所的玻璃門入內行劫，並偷走了一台iPad。

儘管托兒所的工作人員盡力清理受損的現場，但是被破壞後需要用木板封住的窗戶，還是讓學童對學校的安全感到憂慮。

托兒所的工作人員與當地警察商議了一項計劃，讓學校管理員打扮成因討厭聖誕節而臭名遠播的聖誕怪傑，然後讓孩子們拘捕他。

托兒所的營運總監Annefrances McGrath表示：「我們編造了一個故事，指聖誕怪傑來到托兒所搗亂，還打碎了玻璃窗戶。

在托兒所的精心策劃下，穿上螢光背心和戴上警察帽的小朋友們用一隻大網生擒聖誕怪傑，然後將其送上一輛在停車場守候的警車上。學童們還在停車場歡呼拍手，與在場的警察擊掌慶祝。

學校的閉路電視鏡頭鉅細無遺地紀錄了這場充滿歡樂的「拘捕行動」。

McGrath女士指，警官將會在新年後回來向孩子們匯報聖誕怪傑被關起來後的情況。

McGrath表示，齊心協力拘捕聖誕怪傑讓孩子們感到充滿力量，並讓他們相信在聖誕節假期前，他們的托兒所再次成為一個安全的地方。