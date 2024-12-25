「聖誕老人」超速被通緝！美國佛羅里達州公路狂飆電單車畫面曝光

當地時間21日晚，美國佛羅里達州一名電單車車手裝扮成聖誕老人，與當地交通警上演追車戲碼並成功逃脫。當地交警隨後在社交平台X上發布相關影片，呼籲知情者檢舉這名超速的「聖誕老人」。



據《紐約郵報》（New York Post）23日報導，佛州坦帕的公路巡邏隊（FHP Tampa）發布的影片顯示，這名裝扮成聖誕老人的電單車車手以每小時120英里（約193公里）的速度在高速公路上穿梭，並超速通過佛州比華利山莊。

佛州坦帕的公路巡邏隊近日發布影片通緝一名超速的「聖誕老人」。（X@FHPTampa影片截圖）

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在警方發出命令要求其減速停車後，這名「聖誕老人」置若罔聞，多次「鬼切」急轉，最終在穿過一個加油站後繞回主幹道，成功甩開交警逃之夭夭。

在警方發出命令要求其減速停車後，這名「聖誕老人」置若罔聞，多次「鬼切」急轉。（X@FHPTampa影片截圖）

FHP Tampa用行車記錄器記錄下這一過程後，將其分享到社群平台X上，配文稱：「（聖誕老人的）雪橇一定還在修，但昨（22日）晚聖誕老人沒有停下腳步。任何認識這位聖誕老人的人，歡迎隨時致電告訴我們！」

據悉，目前這名狡猾「聖誕老人」尚未落網，有目擊者看到他騎着一輛帶有藍色裝飾的白色電單車，與真正聖誕老人的紅色雪橇相去甚遠。

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據報導，聖誕前夕安全事故時有發生，德州一名貨車司機為逃避警方追捕，竟駕車撞進潘尼百貨公司（JCPenney），造成多名購物者受傷，肇事者隨後遭警方及商場保安人員開槍擊斃。在墨西哥，兩名分別打扮成鬼精靈（Grinch）和聖誕老人的街頭藝人因小費糾紛大動干戈，後者不幸掛彩，兩人最終都被警方逮捕。

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