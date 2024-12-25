英國醉漢誤買8米充氣聖誕老人　妻子一臉不悅後結局大逆轉｜有圖

英國媒體報道，一名男子2020年聖誕節期間飲多了幾杯酒後到網上購物，然後發現自己犯下了一個天大的錯誤。他買了一座8米高（約29尺高）的充氣聖誕老人回家。



英國廣播公司（BBC）12月21日報道，勞特里奇（Peter Routledge）由於飲醉酒，不小心在網上買下一座巨型充氣聖誕老人，而這份「意外」比他位於北約克郡（North Yorkshire）波普爾頓村（Poppleton Village）的兩層獨立屋還要高。

英國媒體報道，一名男子勞特里奇（Peter Routledge）2020年聖誕節期間飲多了幾杯酒後到網上購物，然後發現自己犯下一個天大的錯誤。他買下一座8米高（約29尺高）的充氣聖誕老人回家。圖為當地兒童專程前往勞特里奇家旁，與巨型充氣聖誕老人合影。 （網上圖片）

勞特里奇表示，當聖誕老人送到家時，他的妻子凱蒂（Katy Routledge）一臉不悅。但當他將聖誕老人充滿氣放在家旁的車道上，「當地居民對這個主意人人讚好」。

現在，勞特里奇夫婦每年都會為巨型聖誕老人重新充氣。他指出：「過去數年我們都會將它擺在家旁邊，並藉此為慈善機構籌款」。

英國媒體報道，一名男子2020年聖誕節期間飲多了幾杯酒後到網上購物，然後發現自己犯下了一個天大的錯誤。他買了一座8米高的充氣聖誕老人回家。(Peter Routledge Linkedin帳號）

當BBC的記者問凱蒂是否已原諒丈夫犯下的錯誤，她表示：「巨型聖誕老人為我們的社區帶來許多歡樂，很多人慕名而來朝聖。過去數年，勞特里奇在聖誕老人的協助下，為慈善機構進行籌款，他做了很多好事。我已經原諒他了。」